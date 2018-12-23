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В мире

Жертвами цунами в Индонезии стали десятки человек, сотни пострадавших

время публикации: 03:11 | последнее обновление: 07:04 блог версия для печати фото
Жертвами цунами в Индонезии стали десятки человек, сотни пострадавших
После цунами в Индонезии (архив)
После цунами в Индонезии (архив)

По данным на утро 23 декабря, власти Индонезии сообщают, что в результате цунами погибли не менее 62 человек, еще около 600 человек пострадали.

"Разрушены десятки зданий. Число жертв может увеличиться", – приводит ТАСС слова официального представителя индонезийского Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.

Местные СМИ передают, что в результате цунами разрушены десятки жилых домов и несколько отелей. Среди жертв могут быть иностранцы.

Цунами произошло в ночь на 23 декабря в Зондском проливе, разделяющем острова Ява и Суматра. Как передает телеканал Sky News, по всей видимости, оно было вызвано подводными оползнями после извержения вулкана Кракатау.

Напомним, что в сентябре-октябре 2018 года в результате сильного землетрясения около побережья индонезийского острова Сулавеси и последовавших за ним цунами и повторных подземных толчков погибли около 2.100 человек. При этом почти 700 человек оставались в списках пропавших без вести. В общей сложности, по оценкам властей Индонезии, тогда пострадали примерно 11 тысяч человек. Почти 90 тысяч граждан лишились жилья. Наиболее значительными были разрушения в городе Палу, прибрежные районы которого перенесли удар цунами с высотой волны около двух метров.

В июле-августе 2018 года жертвами землетрясений на острове Ломбок стали не менее 555 человек, около 1500 получили ранения и травмы.

Самое мощное землетрясение за последние годы произошло в Индонезии 27 мая 2006, тогда погибли около 5.100 человек. Пострадала Индонезия и в результате самого разрушительного землетрясения этого века, происшедшего в Южной Азии 26 декабря 2004-го, жертвами которого стали около 240.000 человек.

Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой более 4,0.

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