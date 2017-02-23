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В мире

Актер Алексей Петренко ушел из жизни в возрасте 78 лет

время публикации: 04:52 | последнее обновление: 05:37 блог версия для печати фото
Алексей Петренко
Актер Алексей Петренко ушел из жизни в возрасте 78 лет

Знаменитый советский и российский актер театра и кино Алексей Петренко умер в возрасте 78 лет.

"Двадцать второго февраля 2017 года скоропостижно скончался выдающийся русский актер Алексей Петренко," – сообщается на сайте Союза кинематографистов России.

"Коллеги Алексея Васильевича приносят искренние соболезнования его родственникам", – говорится в сообщении.

Алексей Петренко родился 26 марта 1938 года в селе Чемер Черниговской области Украины. В 1961 году окончил Харьковский театральный институт.

В 1961-1963 гг. работал в Запорожском музыкально-драматическом театре имени Щорса. С 1963 по 1964 год играл в Донецком областном русском драматическом театре в Мариуполе. С 1964 года – актер Ленинградского театра им. Ленсовета, с 1977-го – Московского драматического театра на Малой Бронной, с 1978-го — МХАТа. В 1991-1992 гг. работал в театре "Школа современной пьесы".

С 1991 года Алексей Петренко был штатным актером Киностудии им. М. Горького. Снялся более чем в 70 фильмах, среди которых "Двадцать дней без войны", "Женитьба", "Жестокий романс", "Узник замка Иф", "Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным", "Воспоминания о Шерлоке Холмсе", "Коллекционер".



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Четверг, 23 февраля 2017 г.
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