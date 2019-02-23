Еврейские организации осудили договоренности между Нетаниягу и "Ихуд Мифлагот а-Ямин"

Американо-израильский комитет по связям с общественностью (AIPAC), а также Американский Еврейский комитет (AJC) и ряд еврейских организаций в США и Великобритании осудили соглашение между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и "Ихуд Мифлагот а-Ямин" ("Союзом правых партий – Байт Иегуди, Ихуд Леуми, Оцма Йегудит").

При этом AJC и AIPAC не упомянули в своих заявлениях непосредствено Нетаниягу и партию "Ликуд", отмечает i24news.

В частности, AIPAC заявил, что в течение многих лет старался не встречаться с представителями "Оцма Йегудит", названной им "расистской партией", а также заметил, что избирательному комитету Израиля следует подумать, прежде чем допускать эту партию к выборам.

Американский Еврейский комитет (AJC) опубликовал специальное заявление, в котором партия "Оцма Йегудит" названа преемницей движения "Ках". Согласно этому заявлению, "взгляды "Оцма Йегудит" заслуживают осуждения и противоречат ценностям, на которых построено государство Израиль".

При этом AJC напомнил, что он по-прежнему привержен демократическому и еврейскому характеру Израиля, и надеется, что именно эти силы победят на грядущих выборах.

Пол Чарни, председатель Еврейской федерации Британии предрек, что сотрудничество Нетаниягу с "не теми людьми" приведет премьера к краху. "Такие союзы, как правило, не долговечны. Премьер-министр Нетаниягу – опытный политик, но он должен знать, что, в конечном итоге, причиной его падения может стать союз с "неправильным" человеком", заметил Чарни. Его слова цитирует The JC.

Ханна Вайсфельд, глава британской еврейской организации "Яхад", подчеркнула, что все друзья Израиля, будь то британское правительство или еврейские общественные организации, "должны выступить против этой расистской, поддерживающей террор, группы, которая утверждает, что ее опасная идеология продолжает еврейскую традицию".

Напомним, 20 февраля, партия "Оцма Иегудит" опубликовала заявление, в котором сообщила, что принимает предложение "Байт Иегуди" по формированию совместного списка.

В рамках этого соглашения, "Оцма Иегудит" получит пятое и восьмое места в объединенном списке. Пятое место займет глава партии Михаэль Бен-Ари. Соглашение было подписано на фоне давления со стороны премьер-министра Биньямина Нетаниягу, который вел многочисленные беседы с раввинами и политическими деятелями религиозного сионизма, убеждая их пойти на объединение.

В тот же день в ходе встречи Нетаниягу и лидеров национально-религиозной партии было согласовано, что "Ликуд" забронирует в своем списке 28 место для кандидата от "Байт Иегуди". После выборов ему будет предоставлена возможность отколоться и вернуться в свою партию. По условиям соглашения, это не может быть член "Оцма Иегудит".

Помимо этого, "Ликуд" обязался предоставить объединенному списку два "весомых и равнозначных" министерских портфеля. В "Байт Иегуди" утверждают, что речь идет о портфелях министров просвещения и строительства. В "Ликуде", в свою очередь, утверждают, что речь не шла о конкретных портфелях.





