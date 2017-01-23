Первый рабочий день президента Дональда Трампа: США выходят из ТЭС

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из договоренностей о Транстихоокеанском партнерстве (ТЭС)– торговом альянсе двенадцати стран Азиатско-Тихоокеанского региона, куда входят, помимо его страны, Австралия, Бруней, Вьетнам, Канада, Малайзия, Мексика, Новая Зеландия, Перу, Сингапур, Чили и Япония.

Об этом сообщают в понедельник, 23 января, зарубежные СМИ и, в частности, сайт новостной службы CNN.

Ранее президент пообещал отказаться от международных соглашений о свободной торговле и вводить пошлины на импорт зарубежных товаров и услуг – для защиты экономических интересов США на мировом рынке.

Напомним, что именно Вашингтон инициировал соглашение о ТЭС, которое было подписано в феврале прошлого года. Администрация Обамы утверждала, что данная мера укрепит США в экономическом противостоянии с Китаем. Однако Конгресс не ратифицировал документ, так что реального влияния на мировые рынки этот шаг иметь не будет.

Его значение состоит в том, что Трамп посылает сигнал – он всерьез намерен реализовать свою предвыборную изоляционистскую риторику, говорится в редакционной статье.

В этот же день президент подписал еще один документ – распоряжение, блокирующее федеральное финансирование международных неправительственных организаций, которые оказывают помощь при абортах или же пропагандируют их. Об этом говорится в заметке, опубликованной на сайте The Hill.

Этот шаг был предпринят спустя сутки после того, как американцы отметили 44-годовщину со дня прецедентного решения Верховного суда, признавшего легальность абортов.