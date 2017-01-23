Юный британец Мохаммед Али отказался продать свое изобретение за 5 млн фунтов

16-летний британский школьник по имени Мохаммед Али, который живет с родителями в графстве Йоркшир, создал сайт, помогающий сэкономить деньги. Американские инвесторы предложили 5 млн фунтов стерлингов за это изобретение, однако юноша отказался – он рассчитывает получить больше.

Об этом пишет в понедельник, 23 января, британский таблоид The Daily Mail.

Али создал свою первую компанию в 12 лет и заработал 40.000 фунтов за придуманную им видеоигру, а также аппликацию для фондового рынка. На этот раз он вместе со своим партнером, 60-летним Крисом Торпом, готовит к запуску сайт сравнения цен, не имеющий, по его словам, равных в мире.

Указанную выше сумму ему предложила группа американских инвесторов в Лондоне, которые сочли покупку этой компании, "базирующейся" в спальне подростка, наиболее выгодным финансовым вложением.