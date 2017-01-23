СМИ: на переговорах в Астане подрались арабские журналисты

Два журналиста арабских СМИ устроили драку в ходе освещения выступления главы правительственной делегации Сирии Башара аль-Джаафари на переговорах в Астане, сообщают в понедельник, 23 января, российские СМИ и, в частности, агентство РИА Новости.

Потасовка произошла в лобби отеля Rixos в тот момент, когда аль-Джаафари выходил к прессе. Один из операторов несколько раз попросил коллегу убрать голову, которая мешала , в результате чего журналисты сцепились, но их быстро разняли.

Глава сирийской делегации никак не отреагировал на это происшествие.

Напомним, что межсирийские переговоры в Астане организованы в рамках сотрудничества России, Ирана и Турции. В столицу Казахстана также прибыл спецпосланник ООН Стаффан де Мистура.