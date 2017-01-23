23 января 2017 г.
последняя новость: 16:34
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:24 СМИ: на переговорах в Астане подрались арабские журналисты
15:39 Секс-скандал в Ясенево: директор "Лиги школ" подозревается в домогательствах
15:22 Адвокаты подают в суд на Трампа: его деловые контакты несовместимы с должностью
14:28 Подросток-каннибал из Пенджаба убил 9-летнего мальчика и расчленил его тело
13:27 Дочь Клинтон встала на защиту сына Трампа, не преминув "подколоть" его отца
10:36 Возбуждено уголовное дело против пяти россиян, подозреваемых в принадлежности к "Правому сектору"
09:54 Из-за плотного тумана в Лондоне отменены около 100 авиарейсов, рейс из Израиля отложен
09:47 В Австралии на съемках клипа был застрелен актер
09:20 В Европарламенте параллельно пройдут антиизраильская и произраильская конференции
08:55 Елена Мизулина вышла из партии "Справедливая Россия"
В мире

СМИ: на переговорах в Астане подрались арабские журналисты

время публикации: 16:24 | последнее обновление: 16:24 блог версия для печати фото
СМИ: на переговорах в Астане подрались арабские журналисты

Два журналиста арабских СМИ устроили драку в ходе освещения выступления главы правительственной делегации Сирии Башара аль-Джаафари на переговорах в Астане, сообщают в понедельник, 23 января, российские СМИ и, в частности, агентство РИА Новости.

Потасовка произошла в лобби отеля Rixos в тот момент, когда аль-Джаафари выходил к прессе. Один из операторов несколько раз попросил коллегу убрать голову, которая мешала , в результате чего журналисты сцепились, но их быстро разняли.

Глава сирийской делегации никак не отреагировал на это происшествие.

Напомним, что межсирийские переговоры в Астане организованы в рамках сотрудничества России, Ирана и Турции. В столицу Казахстана также прибыл спецпосланник ООН Стаффан де Мистура.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 23 января 2017 г.
Лавров обвинил сирийскую оппозицию в привлечении к переговорам политэмигрантов
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 23 января 2017 г.
Оппозиция отказалась от прямой встречи с представителями Асада в Астане
// NEWSru.co.il // Ближний Восток // 22 января 2017 г.
Посол в Астане будет представлять США на переговорах по Сирии
// NEWSru.co.il // В Израиле // 19 января 2017 г.
Посол Израиля в Москве Гари Корен о роли России на Ближнем Востоке. Интервью







  Рейтинг@Mail.ru  
Понедельник, 23 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017