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СМИ: Азербайджан начинает производство баражирующих боеприпасов на основе израильского БПЛА

время публикации: 08:29 | последнее обновление: 08:29 блог версия для печати фото
БПЛА Orbiter 3 производства Aeronautics

На предприятии "AZAD системз" азербайджанского производственного объединения "Шарг" начинается лицензионное производство самонаводящихся барражирующих боеприпасов "Зарба". Как пишет сайт arms-expo.ru, по сути речь идет о БПЛА "Орбитер-1К" израильской компании Aeronautics Defense Systems с боевой частью. Первый аппарат в числе других БПЛА был замечен в сентябре 2016 года на показе производственной линии компании президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву, отмечается в публикации.

Производство БПЛА-камикадзе будет осуществляться в рамках соглашения, заключенного в 2011 году, пишет российский специалист по вооружениям Анатолий Соколов. В декабре того же года министерство оборонной промышленности Азербайджана сообщало о начале серийного производства "Зарба" в ближайшее время. Кроме того, планируется начало сборки БПЛА "Орбитер-3" и "Орбитер-4".

"Орбитер-1К" создан на базе разведывательного мини-БПЛА "Орбитер-2" и впервые был показан в 2015 году в ходе Парижского авиасалона. От своего прототипа барражирующий боеприпас отличается увеличенным крылом для повышения маневренности и небольшим увеличением фюзеляжа для компенсации массы боевой части в носовой части.

БПЛА-камикадзе "Орбитер-1K" предназначен для борьбы с пехотой и легкобронированной подвижной и неподвижной техникой противника. Боеприпас способен обнаружить цель в заданном районе, сопровождать ее и уничтожить по команде оператора в любое время суток. Для этого БПЛА оснащен оптико-электронной системой наблюдения в видимом и инфракрасном диапазонах и управления полетом, которая обеспечивает ручное пилотирование аппарата или автоматическое барражирование по программе.

БПЛА "Орбитер-1К" может действовать на дальность до 100 км со скоростью около 130 км/ч на высотах до 5500 м в течение 2-3 часов. Цель поражается осколочно-фугасной боевой частью массой 2,5 кг (4000 вольфрамовых шариков), при взрыве которой образуется облако осколков с радиусом до 25 м. Подрыв может осуществляться в воздухе, с временной задержкой и при контакте с целью. Взлетает БПЛА при помощи катапульты, садится при помощи парашюта и надувной камеры.

В ходе полета оператор обнаружив цель переводит БПЛА в режим пикирования. Аппарат имеет малую акустическую заметность и может быть обнаружен за 2 с до поражения цели. При необходимости атака цели может быть отменена, а аппарат возвращен к месту старта. Мобильность применения БПЛА планируется обеспечить путем размещения аппарата на борту бронемашины "К1-Зарба".

По словам российского эксперта в области беспилотных систем Дениса Федутинова, Азербайджан на протяжении последних лет активно ведет закупки различных систем БПЛА, а также сборочное производство некоторых из них непосредственно в стране. "Прежде всего, это продукция израильских компаний, среди которых, помимо упомянутой Aeronautics, также Israel Aerospace Industries, Elbit Systems и BlueBird Aero Systems", – пояснил Д.Федутинов.

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// NEWSru.co.il // В мире // 5 апреля 2016 г.
В Нагорном Карабахе в результате удара азербайджанского БПЛА погибли пять человек
// NEWSru.co.il // Экономика // 18 июня 2015 г.
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// NEWSru.co.il // Экономика // 11 марта 2015 г.
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