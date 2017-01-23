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"Бэби-бум" в Китае: в прошлом году в стране появилось 18 млн новых граждан

время публикации: 17:15 | последнее обновление: 17:15 блог версия для печати фото
"Бэби-бум" в Китае: в прошлом году в стране появилось 18 млн новых граждан

В минувшем году на территории КНР было зафиксировано рекордное количество новорожденных, так называемый "бэби-бум", связанный со смягчением государственной политики ограничения рождаемости.

Как известно, в 2015 году правительство разрешило семьям иметь по двое детей, в результате чего в 2016 году в этой стране родилось около 18 миллионов младенцев – на 7,9% или на 1,31 млн больше, чем в 2015-м.

Об этом пишет 23 января издание Inquirer со ссылкой на государственную газету China Daily и Национальное управление здравоохранения и планирования семьи (NHFPC)

В статье отмечается, что около половины новорожденных (45%) стали вторым ребенком в семье. Кроме того, 2016 год, Год Лунной обезьяны по китайскому календарю, считается особо благоприятным для пополнения семейства.

Напомним, что с конца 70-х годов правительство КНР, самой многолюдной страны мира, принимало жесткие меры для уменьшения рождаемости, подвергая нарушителей закона "одна семья – один ребенок" крупным штрафам и даже принудительным абортам.

Теперь же главным препятствием к рождению второго ребенка являются лишь финансовые трудности – у многих граждан стран просто нет денег на его содержание. Согласно последним опросам All-China Women’s Federation, около 53% семей с одним ребенком до 15 лет не имеют желания заводить второго.

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