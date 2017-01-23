Дочь Клинтон встала на защиту сына Трампа, не преминув "подколоть" его отца

Челси Клинтон, дочь президента США Билла Клинтона и экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, вступилась за младшего сына нынешнего главы Белого дома Бэррона Трампа, который стал после инаугурации объектом травли в соцсетях.

Об этом пишут в понедельник, 23 января, зарубежные СМИ и, в частности, британский таблоид The Daily Mail.

Инициировала этот флешмоб Кэти Рич, сценаристка телешоу Saturday Night Live на телеканале NBC, которая написала на своей странице в социальной сети Twitter: "Бэррон станет первым в этой стране школьным стрелком на домашнем обучении".

За 10-летнего мальчика заступились множество пользователей интернета, в числе которых оказалась и Челси, опубликовавшая в своем микроблоге "твит" следующего содержания: "Бэррон Трамп, как и все дети, заслуживает того, чтобы просто быть ребенком. Но защита каждого ребенка также означает противостояние политике президента США, которая вредит детям".

Ее сообщение вызвало неоднозначную реакцию, ряд пользователей назвали ее "лицемеркой", отметив, что, защищая сына Трампа она в то же время осуждает политику его отца.

Дональд Трамп был трижды женат: в 1977 году женился на 28-летней чешской модели Иване Зельничковой, у них родилось трое детей – Дональд-младший, Иванка и Эрик – в 1992 году последовал развод; в 1992 году женился на 29-летней американской актрисе Марле Мейплз, у них родилась дочь Тиффани, в 1999 году они развелись; в 2005 году женился на 34-летней словенской модели Меланье Кнавс (с которой был близко знаком с 1999 года), у них родился сын Бэррон. Всего у Дональда Трампа пять детей от трех браков и восемь внуков и внучек.

Бэррон учится в школе на Манхэттене, и по этой причине он не переедет в матерью в Белый дом, а останется в отцовском небоскребе Trump Tower, пока не закончит учебу.

В раннем детстве он появлялся в нескольких телешоу, однако во время предвыборной гонки Меланья Трамп оберегала его внимания репортеров. По требованию ее адвокатов администрация видеосервиса YouTube удалила оскорбительный ролик по поводу здоровья ее сына под заголовком "Бэррон Трамп аутист?" и снабженного хэштегом #StopTheBullying.

Видеоподборка о Бэрроне Трампе широко разошлась в соцсетях и, несмотря на усилия администрации YouTube, в декабре прошлого года ее можно было найти на этом сервисе под заголовком "Is Barron Trump Autistic? (Repost)".

Отметим, что ролик о Бэрроне Трампе, помещенный на YouTube, не свидетельствует о том, что у мальчика есть какие-либо психические отклонения. В опубликованных фрагментах показан просто очень уставший 10-летний ребенок на официальной церемонии в ночь на 9 ноября, которого вытащили из постели после того, как стало известно, что его отец победил на выборах президента США. Во время церемонии Бэррон долгое время стоял ближе всех остальных к отцу и на него было направлено множество камер.