В Европарламенте параллельно пройдут антиизраильская и произраильская конференции

В Европарламенте состоится произраильская конференция, в которой примут участие депутаты Европарламента, члены Кнессета и израильские общественные деятели. Конференцию организует движение EIPA, целью которого является защита интересов Израиля в ЕС, сообщает "Маарив".

Конференция пройдет при участии израильского МИДа, министра Гилы Гамлиэль и депутатов Йоава Киша ("Ликуд") и Хилика Бара ("Сионистский лагерь").

Одновременно с произраильской конференцией в Европарламенте состоится конференция, которую устраивает антиизраильское движение BDS (бойкот, отзыв инвестиций и санкции).