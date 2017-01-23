23 января 2017 г.
последняя новость: 10:40
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:36 Возбуждено уголовное дело против пяти россиян, подозреваемых в принадлежности к "Правому сектору"
09:54 Из-за плотного тумана в Лондоне отменены около 100 авиарейсов, рейс из Израиля отложен
09:47 В Австралии на съемках клипа был застрелен актер
09:20 В Европарламенте параллельно пройдут антиизраильская и произраильская конференции
08:55 Елена Мизулина вышла из партии "Справедливая Россия"
08:29 СМИ: Азербайджан начинает производство баражирующих боеприпасов на основе израильского БПЛА
07:21 В Киеве задержаны иранцы, пытавшиеся попасть в Австрию по израильским паспортам
07:11 Власти Украины расследуют факт попытки контрабанды в Иран ПТРК "Фагот"
05:24 Жертвами торнадо в США за двое суток стали не менее 18 человек
22:43 Во второй тур праймериз французских социалистов вышли Амон и Вальс
В мире

В Европарламенте параллельно пройдут антиизраильская и произраильская конференции

время публикации: 09:20 | последнее обновление: 09:20 блог версия для печати фото
В Европарламенте параллельно пройдут антиизраильская и произраильская конференции

В Европарламенте состоится произраильская конференция, в которой примут участие депутаты Европарламента, члены Кнессета и израильские общественные деятели. Конференцию организует движение EIPA, целью которого является защита интересов Израиля в ЕС, сообщает "Маарив".

Конференция пройдет при участии израильского МИДа, министра Гилы Гамлиэль и депутатов Йоава Киша ("Ликуд") и Хилика Бара ("Сионистский лагерь").

Одновременно с произраильской конференцией в Европарламенте состоится конференция, которую устраивает антиизраильское движение BDS (бойкот, отзыв инвестиций и санкции).

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Понедельник, 23 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017