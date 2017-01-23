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Подросток-каннибал из Пенджаба убил 9-летнего мальчика и расчленил его тело

время публикации: 14:28 | последнее обновление: 15:07 блог версия для печати фото
Подросток-каннибал из Пенджаба убил 9-летнего мальчика и расчленил его тело

Индийскому школьнику предъявлены обвинения в зверском убийстве своего сверстника, 9-летнего Дипу Кумара из города Дагри, штат Пенджаб, тело которого он обезглавил, расчленил на шесть частей, а затем выпотрошил и подбросил сердце на школьный двор.

Об этом пишет в понедельник, 23 января, издание Тhe Times of India.

В статье говорится, что убийца и его жертва жили на одной улице и были детьми мигрантов-гастарбайтеров. Обвиняемый уже признал свою вину, а полиция сообщает, что расследует этот преступление как акт каннибализма.

У задержанного диагностировано патологическое влечение к поеданию сырого мяса – он ел живых кур и временами даже пытался употребить в пищу собственную плоть.

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