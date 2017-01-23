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Адвокаты подают в суд на Трампа: его деловые контакты несовместимы с должностью

время публикации: 15:22 | последнее обновление: 15:22 блог версия для печати фото
Адвокаты подают в суд на Трампа: его деловые контакты несовместимы с должностью

Бывшие адвокаты Белого дома, специалисты по вопросам профессиональной этики, подают в суд на президента США Дональда Трампа, которого обвиняют в том, что он, в рамках бизнеса, получал деньги от иностранных правительств – в нарушение Конституции.

Об этом пишет в понедельник, 23 января, новостное агентство Reuters.

Иск в федеральный суд Манхэттена подан организацией "Граждане за ответственность и этику Вашингтоне", которая требует запретить Трампу принимать платежи из Китая, Индии, Индонезии и Филиппин, с которыми тот поддерживает деловые контакты.

Истцы, в числе которых Ричард Пейнтер, бывший адвокат президента Джорджа Буша-младшего по вопросам этики. утверждают, что такого рода контакты недопустимы, поскольку американцам не известно, чьи интересы будет отстаивать президент, садясь за стол переговоров с представителями этих стран. Представитель Трама переадресовал этот иск юридической компании Morgan Lewis & Bockius, которая представляет нового главу Белого дома в области этических проблем.

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