23 января 2017 г.
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Власти Украины расследуют факт попытки контрабанды в Иран ПТРК "Фагот"

время публикации: 07:11 | последнее обновление: 07:11 блог версия для печати фото
Власти Украины расследуют факт попытки контрабанды в Иран ПТРК "Фагот"

На минувшей неделе в киевском аэропорту "Жуляны" во время досмотра багажного отделения самолета, совершавшего рейс в Иран, украинские пограничники обнаружили 17 ящиков с комплектующими к оружию и авиационной технике. Информация по этому поводу была распространена пресс-службой государственной пограничной службы Украины в пятницу, 20 января.

В официальном заявлении погранслужбы Украины было отмечено, что этот груз не имел никаких товаросопроводительных документов и не был внесен в бортовой журнал. Агентство РИА Новости приводило слова членов экипажа о том, что в ящиках якобы перевозился ремонтный комплект для самолета, и они не были учтены в бортовом журнале из-за невнимательности.

"Во время совместного осмотра в трех ящиках обнаружены комплектующие, которые, скорее всего, относятся к составляющим противотанкового управляемого ракетного комплекса "Фагот". В остальных ящиков хранились комплектующие к самолетам", – говорилось в сообщении погранслужбы Украины. В связи с обнаружением комплектующих к оружию и авиатехнике было направлено сообщение в Службу безопасности Украины.

21 января российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на Госпогранслужбу Украины сообщило: экспертиза подтвердила, что обнаруженные пограничниками в аэропорту "Киев" (Жуляны) комплектующие относятся к противотанковому управляемому ракетному комплексу "Фагот".

Израильские и арабские СМИ обратили внимание на факт попытки поставки в Иран комплектующих к ПТРК "Фагот" уже на этой неделе. 22 января об этом сообщали, в частности, сайт Rotter и телеканал "Аль-Арабия". В сообщении "Аль-Арабии" отмечается, что до сих пор остается неясным, идет ли речь о самолете с украинским или с иранским экипажем. Неясен и поставщик. Груз конфискован украинскими властями.

По состоянию на 23 января, СБУ не комментирует этот инцидент. Не поступало никаких комментариев и со стороны иранских властей.

По данному факту прокуратура Украины может возбудить уголовные дела по статьям 201 (контрабанда) и 333 (нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю).

ПТРК "Фагот" предназначен для поражения визуально наблюдаемых неподвижных и движущихся со скоростями до 60 км/ч целей (бронированной техники противника, укрытий и огневых средств) на удалении до 2 км, а ракетой 9М113 – до 4 км.

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