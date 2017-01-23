В Киеве задержаны иранцы, пытавшиеся попасть в Австрию по израильским паспортам

В минувшее воскресенье, 22 января, в аэропорту "Борисполь" украинские пограничники задержали семью из пяти человек, которые незаконным путем пытались попасть в одну из стран Европейского Союза, сообщает Госпогранслужба Украины.

На пограничном переходе эти граждане, прибывшие в Киев транзитным рейсом из Шри-Ланки, предъявили паспорта граждан Израиля, один из которых имел очевидные признаки подделки, а четыре других не принадлежали указанным гражданам.

В ходе более тщательной проверки было установлено, что все пятеро задержанных являются гражданами Ирана. Они признались, что приобрели израильские паспорта за 10 тысяч долларов США, чтобы попасть в Австрию.

Поддельные документы конфискованы. Задержанные будут отправлены обратно в Иран.