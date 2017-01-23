23 января 2017 г.
последняя новость: 16:34
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
16:24 СМИ: на переговорах в Астане подрались арабские журналисты
15:39 Секс-скандал в Ясенево: директор "Лиги школ" подозревается в домогательствах
15:22 Адвокаты подают в суд на Трампа: его деловые контакты несовместимы с должностью
14:28 Подросток-каннибал из Пенджаба убил 9-летнего мальчика и расчленил его тело
13:27 Дочь Клинтон встала на защиту сына Трампа, не преминув "подколоть" его отца
10:36 Возбуждено уголовное дело против пяти россиян, подозреваемых в принадлежности к "Правому сектору"
09:54 Из-за плотного тумана в Лондоне отменены около 100 авиарейсов, рейс из Израиля отложен
09:47 В Австралии на съемках клипа был застрелен актер
09:20 В Европарламенте параллельно пройдут антиизраильская и произраильская конференции
08:55 Елена Мизулина вышла из партии "Справедливая Россия"
В мире

Секс-скандал в Ясенево: директор "Лиги школ" подозревается в домогательствах

время публикации: 15:39 | последнее обновление: 15:56 блог версия для печати фото
Секс-скандал в Ясенево: директор "Лиги школ" подозревается в домогательствах

Более 20 выпускников государственной школы "Лига школ", расположенной в московском районе Ясенево, пожаловались на домогательства со стороны директора Сергея Бебчука и его заместителя Николая Изюмова.

Об этом пишет в понедельник, 23 января, новостной портал "Медуза".

Согласно заявлению истцов, домогательствам в течение всего времени работы школы подвергались девочки в возрасте от 13 лет и старше. Ответчики, по их словам, заставляли пострадавших раздеваться и заниматься с ними сексом

Сайт телеканала "Дождь" напоминает, что "Лига школ" была основана в 1994 году, а в 2015 году выпускники, расследовавшие случаи домогательств, встретились с руководителями школы и потребовали от уволиться.

Бебчук и Изюмов согласились, после чего "Лига школ" была закрыта. Однако позднее, как утверждают бывшие ученики, они узнали, что Бебчук работает в школе для одаренных детей "Интеллектуал", а Изюмов основал "Интеллект-клуб", который объединяет несколько образовательных кружков.

Связаться с Бебчуком изданию не удалось, Изюмов на встрече с корреспондентом "Медузы" отверг обвинения.

facebook







  Рейтинг@Mail.ru  
Понедельник, 23 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017