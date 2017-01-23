Секс-скандал в Ясенево: директор "Лиги школ" подозревается в домогательствах

Более 20 выпускников государственной школы "Лига школ", расположенной в московском районе Ясенево, пожаловались на домогательства со стороны директора Сергея Бебчука и его заместителя Николая Изюмова.

Об этом пишет в понедельник, 23 января, новостной портал "Медуза".

Согласно заявлению истцов, домогательствам в течение всего времени работы школы подвергались девочки в возрасте от 13 лет и старше. Ответчики, по их словам, заставляли пострадавших раздеваться и заниматься с ними сексом

Сайт телеканала "Дождь" напоминает, что "Лига школ" была основана в 1994 году, а в 2015 году выпускники, расследовавшие случаи домогательств, встретились с руководителями школы и потребовали от уволиться.

Бебчук и Изюмов согласились, после чего "Лига школ" была закрыта. Однако позднее, как утверждают бывшие ученики, они узнали, что Бебчук работает в школе для одаренных детей "Интеллектуал", а Изюмов основал "Интеллект-клуб", который объединяет несколько образовательных кружков.

Связаться с Бебчуком изданию не удалось, Изюмов на встрече с корреспондентом "Медузы" отверг обвинения.