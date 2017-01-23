В понедельник, 23 января, стало известно, что сенатор от Омской области Елена Мизулина вышла из партии "Справедливая Россия", членом которой являлась с 2007 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу Мизулиной сообщили РИА Новости и ТАСС.

Елена Мизулина стала сенатором в сентябре 2015 года. До того она была депутатом Госдумы РФ и считалась одним из самых скандально известных российских депутатов.

В числе выдвинутых ею инициатив были запрет пропаганды гомосексуализма, борьба с абортами, защита "святости семьи" от вмешательства государства, составление "черных списков" в интернете и др. Она также известна как один из инициаторов так называемого "закона Димы Яковлева", в рамках которого американцам запретили усыновлять российских сирот.