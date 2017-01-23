23 января 2017 г.
последняя новость: 10:40
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:36 Возбуждено уголовное дело против пяти россиян, подозреваемых в принадлежности к "Правому сектору"
09:54 Из-за плотного тумана в Лондоне отменены около 100 авиарейсов, рейс из Израиля отложен
09:47 В Австралии на съемках клипа был застрелен актер
09:20 В Европарламенте параллельно пройдут антиизраильская и произраильская конференции
08:55 Елена Мизулина вышла из партии "Справедливая Россия"
08:29 СМИ: Азербайджан начинает производство баражирующих боеприпасов на основе израильского БПЛА
07:21 В Киеве задержаны иранцы, пытавшиеся попасть в Австрию по израильским паспортам
07:11 Власти Украины расследуют факт попытки контрабанды в Иран ПТРК "Фагот"
05:24 Жертвами торнадо в США за двое суток стали не менее 18 человек
22:43 Во второй тур праймериз французских социалистов вышли Амон и Вальс
В мире

Елена Мизулина вышла из партии "Справедливая Россия"

время публикации: 08:55 | последнее обновление: 08:55 блог версия для печати фото
Елена Мизулина вышла из партии "Справедливая Россия"

В понедельник, 23 января, стало известно, что сенатор от Омской области Елена Мизулина вышла из партии "Справедливая Россия", членом которой являлась с 2007 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу Мизулиной сообщили РИА Новости и ТАСС.

Елена Мизулина стала сенатором в сентябре 2015 года. До того она была депутатом Госдумы РФ и считалась одним из самых скандально известных российских депутатов.

В числе выдвинутых ею инициатив были запрет пропаганды гомосексуализма, борьба с абортами, защита "святости семьи" от вмешательства государства, составление "черных списков" в интернете и др. Она также известна как один из инициаторов так называемого "закона Димы Яковлева", в рамках которого американцам запретили усыновлять российских сирот.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // В мире // 25 сентября 2016 г.
"Победа" сенатора Мизулиной: закрыта фотовыставка в Центре братьев Люмьер
// NEWSru.co.il // В мире // 25 сентября 2016 г.
Сенатор Елена Мизулина требует закрыть "педофильскую" фотовыставку в Москве
// NEWSru.co.il // В мире // 23 сентября 2015 г.
Елена Мизулина стала сенатором
// NEWSru.co.il // В мире // 12 июля 2015 г.
Елена Мизулина намерена юридически оформить "принцип святости семьи"
// NEWSru.co.il // В мире // 18 мая 2015 г.
Елена Мизулина выступила против уголовной ответственности за многоженство
// NEWSru.co.il // В мире // 12 мая 2015 г.
Инициатива Мизулиной: уголовная ответственность за разговоры с детьми о сексе
// NEWSru.co.il // В мире // 3 июля 2014 г.
Депутат Госдумы Мизулина предлагает пускать в интернет по паспорту
// NEWSru.co.il // В мире // 10 июня 2014 г.
Пользователи интернета требуют проверить психическое здоровье Елены Мизулиной







  Рейтинг@Mail.ru  
Понедельник, 23 января 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017