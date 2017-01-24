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Надежда Савченко назвала украинские власти "врагом народа номер два" для украинцев

время публикации: 23 января 2017 г., 23:42 | последнее обновление: 00:02 блог версия для печати фото
Надежда Савченко назвала украинские власти "врагом народа номер два" для страны

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко назвала украинские власти "врагом номер два" для украинцев.

Комментируя свои встречи с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик, Савченко заявила, что ее цель – рассказать правду о ситуации в Донбассе, передает РИА Новости.

"Мне очень хочется донести людям какую-то истину через эмоции, чтобы они начали чувствовать сердцем, думать головой, а не просто таили злобу в сердце, отключили мозг и слушали пропаганду нашей власти, которая, в принципе, является нашим врагом номер два", – заявила Савченко в интервью интернет-изданию Fraza.ua.

При этом депутат добавила, что главным врагом Украины считает Россию.

Напомним, 7 декабря Надежда Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с главой ДНР Александром Захарченко и главой ЛНР Игорем Плотницким. По словам Савченко, при переговорах присутствовали также представители российской стороны. После этого руководство "Батькивщины" приняло решение об исключении Савченко из состава фракции.

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