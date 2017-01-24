Надежда Савченко назвала украинские власти "врагом народа номер два" для украинцев

Депутат Верховной Рады Надежда Савченко назвала украинские власти "врагом номер два" для украинцев.

Комментируя свои встречи с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народной республик, Савченко заявила, что ее цель – рассказать правду о ситуации в Донбассе, передает РИА Новости.

"Мне очень хочется донести людям какую-то истину через эмоции, чтобы они начали чувствовать сердцем, думать головой, а не просто таили злобу в сердце, отключили мозг и слушали пропаганду нашей власти, которая, в принципе, является нашим врагом номер два", – заявила Савченко в интервью интернет-изданию Fraza.ua.

При этом депутат добавила, что главным врагом Украины считает Россию.

Напомним, 7 декабря Надежда Савченко тайно посетила Минск, где встретилась с главой ДНР Александром Захарченко и главой ЛНР Игорем Плотницким. По словам Савченко, при переговорах присутствовали также представители российской стороны. После этого руководство "Батькивщины" приняло решение об исключении Савченко из состава фракции.