Вице-спикер Госдумы РФ: "Наши храмы рушили те, кто выскочил из-за черты оседлости"

Вице-спикер Государственной думы Петр Толстой, комментируя собравшую 200 тысяч подписей петицию против передачи храма в пользование РПЦ, заявил, что споры о передаче - напрасны труд, а сам храм создавался не для того, чтобы интеллигенция водила экскурсии "с шампанским на балкон".

Об этом пишет в понедельник, 23 января, сайт NEWSru.com.

"Наблюдая за протестами вокруг передачи Исаакия, не могу не заметить удивительный парадокс: люди, являющиеся внуками и правнуками тех, кто рушил наши храмы, выскочив из-за черты оседлости с наганом в семнадцатом году, сегодня их внуки и правнуки, работая в разных других очень уважаемых местах – на радиостанциях, в законодательных собраниях, продолжают дело своих дедушек и прадедушек", – приводит издание слова российского законодателя.

Напомним, 10 января стало известно, что власти Петербурга решили передать Исаакиевский собор Русской православной церкви, сохранив музейную функцию. Отмечается, что в 2015 году Смольный ответил отказом на аналогичные требования РПЦ, сославшись на экономические соображения. Церковь много лет добивалась передачи Исаакиевского собора. Ранее из состава одноименного государственного музея-памятника Церкви уже были переданы Смольный и Сампсониевский соборы.