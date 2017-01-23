23 января 2017 г.
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В мире

Жертвами торнадо в США за двое суток стали не менее 18 человек

время публикации: 05:24 | последнее обновление: 05:24 блог версия для печати фото
Жертвами торнадо в США за двое суток стали не менее 18 человек

За последние двое суток в американских штатах Миссисипи, Флорида, Джорджия и Алабама жертвами торнадо стали не менее 18 человек, передает ABC News.

Как сообщалось ранее, четыре человека погибли в районе Геттисберга (штат Миссисипи) утром в субботу. Стихийное бедствие причинило значительный материальный ущерб. Были повреждены автомобили и строения. Порывы ветра достигали такой силы, что переворачивали машины и валили деревья. Пострадал кампус Университета Уильяма Кэри. Мэр Геттисберга ввел в городе чрезвычайное положение.

Рано утром в воскресенье не менее 14 человек стали жертвами торнадо в Джорджии. Агентство по чрезвычайным ситуациям штата передает, что три человека погибли в округе Догерти около Олбани, семеро погибли в округе Кук около населенного пункта Адель и двое погибли в округах Берриен и Брукс.

Информация о жертвах уточняется.

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// NEWSru.co.il // В мире // 21 января 2017 г.
Четыре человека погибли в результате торнадо в штате Миссисипи







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Понедельник, 23 января 2017 г.
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