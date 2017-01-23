Изнасилование в прямом эфире: арестованы трое жителей Уппсалы

В минувшее воскресенье полиция шведского города Упсала арестовала трех человек, подозреваемых в сексуальном насилии, которые "транслировали" свои действия в социальной сети Facebook Live – в закрытой группе, насчитывающей несколько тысяч подписчиков, и в режиме реального времени.

Полицию "навела" на этот блог пользовательница сети, 21-летняя Жозефин Лундгрен, пишет в понедельник, 23 января, сайт новостной службы ВВС со ссылкой на шведский таблоид Expressen.

На видеоролике один из членов банды срывает с пострадавшей одежду, садится на нее верхом и со смехом заявляет в конце трансляции: "Тебя изнасиловали". Злоумышленники были задержаны на месте преступления с камерой в руках.

Ролик успели посмотреть несколько десятков пользователей, оди из которых оставил комментарий издевательского характера: "Трое на одну - ха-ха-ха!"