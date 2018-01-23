Министр обороны России подтвердил: в Сирии размещены два комплекса С-400

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что Москва ведет переговоры о возможности продажи зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" ряду стран Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, сообщает РИА Новости. Это заявление он сделал в Ханое, в ходе турне по странам Юго-Восточной Азии.

Шойгу также отметил, что в настоящее время два комплекса С-400 развернуты и несут круглосуточное боевое дежурство в Сирии, обеспечивая "надежную противовоздушную оборону в Хмеймиме и Тартусе".

Ранее министерство обороны РФ сообщало, что в ночь на 6 января средствам ПВО удалось успешно отбить атаку беспилотных самолетов на базы российских войск в Хмеймиме и Тартусе. Впрочем, С-400 для непосредственного уничтожения БПЛА, по понятным причинам, не были задействованы. Эти беспилотники были уничтожены зенитно-ракетными пушечными комплексами "Панцирь-С1", о которых Шойгу также упоминал о своем выступлении в Ханое, отмечая, что Россия готова поделиться с партнерами опытом применения своих средств ПВО в Сирии, включая ЗРК С-300 и С-400.

В конце декабря 2017 года Россия и Турция подписали кредитное соглашение по приобретению С-400, на этот контракт Шойгу, выступая в Ханое, обращал особое внимание, напоминая, что Турция является членом NATO. В октябре-ноябре прошлого года сообщалось о предварительном соглашении по приобретению С-400 Саудовской Аравией, которая закупает вооружения, в основном, в США.

Примечательно публичное подтверждение Сергеем Шойгу факта размещения второго комплекса С-400 в Сирии. В сентябре 2017-го израильская компания ImageSat предоставила редакции NEWSru.co.il спутниковые снимки, на которых был показан объект около Масьяфа, который был идентифицирован как военный завод, уничтоженный ударом с воздуха. На этих же снимках был показан второй комплекс С-400, который находился между двумя военными объектами: заводом, где, по данным сирийской оппозиции и западных экспертов, разрабатывалось и производилось химическое и биологическое оружие (уничтожен ударом с воздуха 7 сентября 2017 года), и заводом по производству ракет класса "земля-земля", который продолжали строить иранские специалисты. В начале октября специализированный сайт Jane's Defence Weekly опубликовал статью Шона О'Коннора и Джереми Бинни, в которой, на основании изучения спутникового снимка, утверждалось, что российские военные разместили около сирийского города Масьяф второй зенитно-ракетный комплекс С-400. Но министерство обороны РФ тогда никаких комментариев не давало.

В октябре 2017-го Сергей Шойгу посещал Израиль и встречался со своим израильским коллегой Авигдором Либерманом. Возможно, в ходе их переговоров обсуждалось и размещение российских комплексов С-400 в Сирии.

Первый ЗРК С-400 российские военные разместили около авиабазы Хмеймим (провинция Латакия) в ноябре 2015 года. По оценке Jane's, второй комплекс С-400 был установлен в 13 км к северо-западу от Масьяфа между апрелем и июлем 2017 года.

В 2016 году министерство обороны РФ заявляло, что ЗРК С-400 будет убран из Сирии после завершения военной операции, начатой в сентябре 2015-го. В декабре 2017-го Москва объявила о завершении операции в Сирии.





