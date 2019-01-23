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МИД РФ потребовал от Израиля прекратить "произвольные" удары по Сирии

время публикации: 15:58 | последнее обновление: 16:45 блог версия для печати фото
Пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова
МИД РФ потребовал от Израиля прекратить "произвольные" удары по Сирии
Складские помещения, использовавшие иранскими вооруженными силами на территории международного аэропорта в Дамаске

Официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова выступила с осуждением недавнего рейда израильских ВВС против иранских объектов в Сирии в ответ на пуск ракеты в сторону Голанских высот, сообщает "Интерфакс".

На брифинге в среду, 23 января, Захарова заявила, что "Россия не изменила своей позиции, основанной на принципах уважения международного права. Практика нанесения произвольных ударов по территории суверенного государства, в данном случае – Сирии, должна быть прекращена", – заявила Захарова.

По словам Захаровой, эскалация враждебной атмосферы в регионе не отвечает интересам ни одной из стран Ближневосточного региона, включая Израиль.

На фоне умеренного формального заявления МИД РФ, в Государственной думе прозвучали гораздо более агрессивные призывы. В частности, первый зампредседателя комитета по безопасности Александр Шерин (ЛДПР) призвал к нанесению превентивных ударов по израильским аэродромам, чтобы уничтожить инфраструктуру для взлета самолетов, бомбящих Сирию.

21 января ВВС ЦАХАЛа нанесли массированный ударе по целям в Сирии в ответ на запуск ракеты класса "земля-земля" по израильской территории. В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа было сказано, что целью атаки были объекты сил "Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции в Сирии. Кроме того, были атакованы батареи сирийских ПВО. ЦАХАЛ заявляет, что израильскими ВВС были атакованы склады оружия, прежде всего в международном аэропорту Дамаска, штаб иранской разведки и учебный лагерь иранских сил в Сирии.

22 января постоянный представитель Сирии в ООН заявил, что если международное сообщество не вынудит Израиль прекратить бомбить ее территорию, Сирия будет вынуждена принимать меры самостоятельно, включая нанесение удара по аэропорту Бен Гурион.



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