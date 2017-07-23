Боевики "Талибана" похитили 60 человек в афганской провинции Кандагар

Боевики исламистского движения "Талибан" похитили по меньшей мере 60 человек на юге афганской провинции Кандагар. Об этом в субботу, 22 июля, сообщили радиостанции Voice of America представители местных властей.

По одним данным, люди были похищены накануне из их домов в деревне, по другим – в течение последних четырех дней, когда боевики нападали на проезжающие по расположенной рядом с деревней дороге автобусы.

Сообщается, что семеро пленных были убиты похитителями. Местные жители обнаружили их тела.

По информации властей провинции, от 20 до 30 заложников смогли оказаться на свободе. В полиции сообщают, что их отпустили боевики, представитель губернатора, в свою очередь, утверждает, что заложники бежали самостоятельно, передает агентство "Интерфакс".