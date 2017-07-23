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В мире

СБУ квалифицировала действия задержанного в Донбассе россиянина как терроризм

время публикации: 02:13 | последнее обновление: 02:13 блог версия для печати фото
СБУ квалифицировала действия задержанного в Донбассе россиянина как терроризм

Служба безопасности Украины (СБУ) квалифицировала действия задержанного в Луганской области россиянина Виктора Агеева как терроризм.

"Действия Агеева квалифицируются как терроризм", – заявил глава СБУ Василий Грицак на брифинге, прошедшем в субботу, 22 июля, в Киеве.

По словам Грицака, с Агеевым встретилась его мать, которая ранее обратилась к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой о помиловании сына.

Виктор Агеев попал в плен 24 июня в районе села Желобок Славяносербского района Луганской области. По информации украинских СМИ, он – российский военнослужащий-контрактник. Министерство обороны России опровергло эти сообщения.

"Виктор Агеев никогда не проходил военную службу по контракту в Вооруженных силах РФ. Согласно учетным данным минобороны России, Агеев проходил срочную службу в ВС РФ, после которой еще в мае 2016 года уволился в установленном порядке в запас. Информация о якобы поступлении в последующем Виктора Агеева на военную службу по контракту является вымыслом украинских пропагандистов", – говорится в заявлении ведомства, опубликованном 28 июня.

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