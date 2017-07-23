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В мире

Обнаружена пара, пропавшая в швейцарских Альпах 75 лет назад

время публикации: 14:22 | последнее обновление: 14:22 блог версия для печати фото
Обнаружена пара, пропавшая в швейцарских Альпах 75 лет назад

В швейцарских Альпах были обнаружены останки пары, пропавшей во время Второй мировой войны. Замороженные тела мужчины и женщины были найдены в леднике на высоте 2600 метров над уровнем моря. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что эти люди были одеты в одежду времен Второй мировой, при них были также различные вещи той эпохи.

Предполагается, что речь идет о Марселине и Франсин Дюмулен, которые пропали без вести 15 августа 1942 года, после того как отправились пасти коров на лугу возле своего дома. У них остались шестеро детей. Младшая дочь супругов рассказала, что дети искали их всю жизнь.

Институт судебной медицины проведет идентификацию тел, используя тесты ДНК, но дети пары убеждены, что это их пропавшие родители.

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