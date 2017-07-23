Конгресс США одобрил введение новых санкций против России и ограничил возможность их отмены Трампом

Представители обеих партий в Конгрессе США пришли к соглашению по поводу законопроекта, позволяющего ввести новые санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Законопроект также сильно ограничит возможность президента США Дональда Трампа снять антироссийские санкции, сообщает Reuters.

Согласно законопроекту, Трамп будет вынужден представлять на рассмотрение Конгресса любые инициативы, призванные "значительно изменить" политику США в отношении России.

Речь идет в частности об ослаблении санкций или возвращении конфискованной недвижимости российских дипломатов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд. Напомним, недавно замглавы российского МИДа Сергей Рябков после встречи в Вашингтоне с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном заявил, что конфликт между Москвой и Вашингтоном по вопросу двух конфискованных в США российских дипломатических территорий близок к разрешению.

После представление Трампом своей инициативы у Конгресса будет 30 дней, чтобы принять или отвергнуть предложение президента.

Сообщается, что демократы и республиканцы в Конгрессе пришли к этому соглашению после длительных дебатов. Американские законодатели опасаются, что президент США Дональд Трамп намерен ослабить жесткий курс в отношении России.





