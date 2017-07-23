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В мире

В грузовике на стоянке Walmart в Техасе нашли тела восьми человек, в том числе двух детей

время публикации: 11:38 | последнее обновление: 11:38 блог версия для печати фото
В грузовике на стоянке Walmart в Техасе нашли тела восьми человек, в том числе двух детей

Тела восьми человек, в том числе двух детей, были найдены полицией в автомобиле с грузовым прицепом, находившемся на стоянке супемаркета сети Walmart в городе Сан-Антонио (штат Техас, США), сообщает Fox News.

Всего в прицепе находились 38 человек, 20 из которых были в состоянии крайней степени обезвоживания.

Полиция вскрыла прицеп после того, как менеджеру Walmart сообщили о том, что в грузовике находятся нелегальные мигранты.

Водитель автомобиля, данные о котором не публикуются, был задержан полицией.

В расследовании инцидента принимает участие министерство внутренней безопасности США.

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