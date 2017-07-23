Представитель Пентагона: Россия – самая большая угроза для США

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд считает, что Россия является самой большой угрозой для США. Об этом он заявил в субботу, 22 июля, на форуме по безопасности в Аспене (штат Колорадо). Видеозапись его выступления была размещена на официальном сайте форума.

Генерал поспешил добавить, что Россия не единственная угроза, с которыми сталкиваются США. В числе таковых он назвал также КНДР, Иран и Китай.

Однако, как пояснил Данфорд, "Россия обладает наибольшим потенциалом в военной сфере". Генерал подчеркнул, что у РФ есть ядерный потенциал и возможность действовать в киберпространстве. В качестве примера мощи России он привел войны в Грузии и на востоке Украины и присоединение Крыма.