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В мире

Представитель Пентагона: Россия – самая большая угроза для США

время публикации: 08:51 | последнее обновление: 08:51 блог версия для печати фото
Джозеф Данфорд

Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джозеф Данфорд считает, что Россия является самой большой угрозой для США. Об этом он заявил в субботу, 22 июля, на форуме по безопасности в Аспене (штат Колорадо). Видеозапись его выступления была размещена на официальном сайте форума.

Генерал поспешил добавить, что Россия не единственная угроза, с которыми сталкиваются США. В числе таковых он назвал также КНДР, Иран и Китай.

Однако, как пояснил Данфорд, "Россия обладает наибольшим потенциалом в военной сфере". Генерал подчеркнул, что у РФ есть ядерный потенциал и возможность действовать в киберпространстве. В качестве примера мощи России он привел войны в Грузии и на востоке Украины и присоединение Крыма.

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