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Осквернено еврейское кладбище в Коннектикуте: перевернуты 60 надгробий

время публикации: 15:28 | последнее обновление: 15:28 блог версия для печати фото
Осквернено еврейское кладбище в Коннектикуте: перевернуты 60 надгробий

Не известные полиции вандалы осквернили еврейское кладбище Атерет Кнессет Исраэль, находящееся в городе Хартфорд, штат Конннектитут, уже более 70 лет, перевернув там не менее 60 надгробий.

Об этом преступлении, следы которого были обнаружены в минувшую пятницу, пишет в воскресенье, 23 июля, местное издание Hartford Courant.

Местная жительница, которая пришла навестить могилу родственника, сообщила об осквернении кладбища в полицию. В статье отмечается, что два надгробия были разбиты, общий ущерб, нанесенный этим преступлением, оценивается в 10.000 долларов.

Полиция Хартфорда уже заявила, что не считает этот акт вандализма преступлением на почве ненависти, поскольку преступники не оставили на кладбище антисемитских надписей. Говард Совронский, глава Еврейской федерации Хартфорда, назвал его "случайным и трусливым проявлением вандализма".

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