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В мире

Сергей Кисляк завершил свою работу в качестве посла России в США

время публикации: 11:26 | последнее обновление: 11:39 блог версия для печати фото
Сергей Кисляк

В субботу, 22 июля, посол России в США Сергей Кисляк завершил свою миссию в Вашингтоне. Функции временно исполняющего обязанности российского представителя в США будет исполнять советник-посланник Денис Гончар.

О смене сообщается пишет в Twitter российского посольства в США.

Ранее СМИ сообщали, что на должность нового посла РФ в Вашингтоне назначен замглава МИД России Анатолий Антонов.

Сергей Кисляк занимал пост российского посла в США с 2008 года. В последний год его имя часто всплывало в контексте подозрений о вмешательстве России в ход президентских выборов в США. Выяснилось, что с Кисляком неоднократно встречались люди из окружения президента США Дональда Трампа, в частности бывший советник Белого дома по вопросам безопасности Майкл Флинн, который за встречи с Кисляком был отправлен в отставку, а также генеральный прокурор США Джефф Сешнс, позже самоустранившийся от контроля над расследованием о вмешательстве России в американские президентские выборы.



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