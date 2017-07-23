Сергей Кисляк завершил свою работу в качестве посла России в США

В субботу, 22 июля, посол России в США Сергей Кисляк завершил свою миссию в Вашингтоне. Функции временно исполняющего обязанности российского представителя в США будет исполнять советник-посланник Денис Гончар.

О смене сообщается пишет в Twitter российского посольства в США.

Ранее СМИ сообщали, что на должность нового посла РФ в Вашингтоне назначен замглава МИД России Анатолий Антонов.

Сергей Кисляк занимал пост российского посла в США с 2008 года. В последний год его имя часто всплывало в контексте подозрений о вмешательстве России в ход президентских выборов в США. Выяснилось, что с Кисляком неоднократно встречались люди из окружения президента США Дональда Трампа, в частности бывший советник Белого дома по вопросам безопасности Майкл Флинн, который за встречи с Кисляком был отправлен в отставку, а также генеральный прокурор США Джефф Сешнс, позже самоустранившийся от контроля над расследованием о вмешательстве России в американские президентские выборы.





