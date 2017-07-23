Лидер французских ультралевых против Макрона: "Французы не поддерживали убийц евреев"

Жан-Люк Меленшон, председатель французской "Левой партии", обрушился с критикой на президента страны Эммануэля Макрона, который заявил на прошлой неделе, что французское правительство несет ответственность за депортацию евреев во время Второй мировой войны и их гибель в нацистских концлагерях, пишет газета The Jerusalem Post.

В своем блоге Меленшон выражает уверенность, что коллаборационистское правительство Виши, сотрудничавшее с нацистами, не являлось легитимной властью, а таковой в то время было законное правительство, находившееся в изгнании – в Великобритании.

Лидер французских ультралевых считает "совершенно неприемлемым" возлагать вину за гибель евреев на народ Франции. Он также резко раскритиковал главу правительства Израиля Биньямина Нетаниягу, который принимал участие в проходившей в Париже церемонии поминовения жертв Холокоста и 75-й годовщины со дня их депортации со стадиона Velodrome d’Hiver, назвав его "лидером крайне правого правительства".

Меленшон не согласен и с формулировкой Макрона, который считает антисионизм современной формой антисемитизма. По мнению лидера "Левой партии", этот тезис давно устарел. Он напомнил, что Макрон стал первый французским президентом, который официально озвучил это сравнение.

Меленшон утверждал также, что французы никогда не были на стороне убийц евреев, а их национальный характер наиболее полно выражали бойцы Сопротивления, сражавшиеся с нацистами.

Напомним, что в июле 1942 года французская полиция арестовала 13.000 евреев, в числе которых было множество детей. Их держали четыре дня на стадионе Vélodrome d'Hiver – в ужасающих условиях, после чего отправили в лагерь смерти Освенцим. Всего лишь несколько сотен из них остались в живых.