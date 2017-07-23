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Британские ученые обнаружили корабль с золотом нацистов на сумму 100 млн фунтов

время публикации: 17:35 | последнее обновление: 18:05 блог версия для печати фото
Британские ученые обнаружили корабль с золотом нацистов на сумму 100 млн фунтов

У берегов Исландии британские подводники обнаружили затонувший немецкий корабль времен Второй мировой войны, на борту которого находились четыре тонны золота.

Об этом пишет в воскресенье, 23 июля, британское издание The Sun.

Судно SS Minden, которое направлялось из Бразилии в Германию, затонуло в сентябре 1939 года, спустя несколько дней после начала Второй мировой войны – в 190 километрах от берегов Исландии.

Исследованием затонувшего корабля занималась британская компания Advanced Marine Services, представители которой направили заявку на вскрытие ящика с золотом правительству Исландии.

Содержимое ящика, согласно предварительной оценке, стоит не менее 100 млн фунтов стерлингов. Ученые предполагают, нацисты везли это золото из из банков Южной Америки в Германию.

The Daily Mail уточняет со ссылкой на береговую охрану Исландии, что британская компания не имела права проводить исследование в исландских водах.

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Воскресенье, 23 июля 2017 г.
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