Обезьяна, сбежавшая из цирка под Рязанью, напала на женщину

В Рыбновском районе Рязанской области обезьяна, сбежавшая из гастролирующего цирка, напала на женщину. Пострадавшая госпитализирована с укусами, сообщает газета "Известия".

В ходе поисковой операции, в которой принимали участие более 70 человек, а также были задействованы легкомоторный самолет и беспилотник, животное удалось поймать.

Как передает РЕН ТВ, обезьяну отловили при помощи пневматической трубки с наркозом и ловушки, после чего она была отправлена на карантин из-за возможного заражения вирусами или опасной болезнью.

Решение о дальнейшей судьбе обезьяны будет принято после проведения необходимых тестов и заключения ветеринарной службы.