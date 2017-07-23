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В мире

Обезьяна, сбежавшая из цирка под Рязанью, напала на женщину

время публикации: 00:28 | последнее обновление: 00:31 блог версия для печати фото
Обезьяна, сбежавшая из цирка под Рязанью, напала на женщину

В Рыбновском районе Рязанской области обезьяна, сбежавшая из гастролирующего цирка, напала на женщину. Пострадавшая госпитализирована с укусами, сообщает газета "Известия".

В ходе поисковой операции, в которой принимали участие более 70 человек, а также были задействованы легкомоторный самолет и беспилотник, животное удалось поймать.

Как передает РЕН ТВ, обезьяну отловили при помощи пневматической трубки с наркозом и ловушки, после чего она была отправлена на карантин из-за возможного заражения вирусами или опасной болезнью.

Решение о дальнейшей судьбе обезьяны будет принято после проведения необходимых тестов и заключения ветеринарной службы.

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