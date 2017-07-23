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В мире

В Москве проходит шествие "За свободный интернет": начались задержания

время публикации: 14:15 | последнее обновление: 14:15 блог версия для печати

В воскресенье, 23 июля, на Страстном бульваре в Москве проходит шествие "За свободный интернет". Сообщается о задержании двух человек, один из них нес плакат "Путин Lies".

Среди призывов участников демонстрации – освобождение из-под стражи московского учителя математики Дмитрия Богатова, который с апреля находится в СИЗО по обвинению в призывах к терроризму.

Активисты также требуют отмены цензуры в интернете и реабилитации фигурантов уголовных дел за репосты и лайки в соцсетях. Звучат призывы убрать со своего поста главу Роскомнадзора Александра Жарова.

Среди лозунгов, которые скандируют собравшиеся, - "Долой полицейское государство", "Свободу Дмитрию Богатову", "Нет репрессиям, нет цензуре", "Россия без Путина, интернет без цензуры" и так далее.

Многие молодые участники митинга пришли в футболках с символикой оппозиционера Алексея Навального.

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