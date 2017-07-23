"Образцовая чирлидер" из штата Огайо признана виновной в убийстве своего ребенка

18-летняя Брук Скайлер Ричардсон, "чирлидер" штата Огайо, признана виновной в убийстве своего новорожденного ребенка, останки которого полиция обнаружила на заднем дворе ее дома в городе Карлайл.

Об этой трагедии пишет в воскресенье, 23 июля, местное издание Тhe Dayton Daily News со ссылкой на прокурора графства Дэвида Форншелла.

В минувшую пятницу суду штата Уоррен были предъявлены доказательства, свидетельствующие о том, что ребенок родился живым и был умерщвлен его матерью. Причину смерти предстоит установить патологоанатомам.

Ричардсон отказалась признать свю вину, ее адвокат Чарльз Риттгерс сообщил репортерам, что его клиентка была хорошей ученицей и членом школьной группы поддержки спортсменов ("чирлидером").

"Она не пила, не ходила на вечеринки и даже не курила. Она была хорошей девочкой по всем показателям и помогала детям", – приводит издание слова адвоката.

В настоящее время мать-убийца выпущена из тюрьмы под залог, слушания по этому делу состоятся 1 августа. Максимальное наказание по данной статье составляет пять лет лишения свободы.