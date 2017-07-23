Папа римский призвал к прекращению насилия в Иерусалиме

Папа римский Франциск сказал, что он был потрясен беспорядками в Иерусалиме и призвал к прекращению насилия. Об этом понтифик заявил в воскресенье, 23 июля, во время своего выступления на площади Святого Петра в Ватикане.

"Я чувствую необходимость призвать к спокойствию и диалогу", - сказал он. Папа римский также попросил молиться за то, чтобы стороны пришли к миру.

В ночь на воскресенье, 23 июля, премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел совещание с министром внутренней безопасности Гиладом Эрданом и генеральным инспектором полиции Рони Альшейхом по вопросу о ситуации вокруг Храмовой горы.

23 июля состоится дополнительное заседание военно-политического кабинета, которое будет посвящено обсуждению ситуации на Храмовой горе. ВАКФ требует убрать металлодетекторы, которые были установлены у входа на Храмовую гору после теракта, совершенного там 14 июля. На заседании кабинета, состоявшемся в ночь на 21 июля, было решено оставить этот вопрос на усмотрение полиции.