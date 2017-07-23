Акция "За свободный интернет", проходившая в Москве, собрала 800 участников

В Москве завершилась акция под названием "За свободный интернет", в которой приняли участие, под данным пресс-службы столичного МВД, более 800 человек – при заявленной численность 10.000.

Об этом пишет в воскресенье, 23 июля, информационное агентство РИА Новости.

Охрану общественного порядка и безопасности на этом мероприянии обеспечивали полиция и Росгвардия. РИА Новости утверждает, что шествие прошло без эксцессов, однако сайт телеканала "Дождь" сообщает о ряде задержаний.

Первого участника акции Руслана Иванова задержали, когда он попытался пройти через рамки с листовками в поддержку политика Алексея Навального. Второй участник был задержан за плакат с надписью Рutin lies, пишет издание.

Участники марша, который проходил по Страстному, Петровскому, Рождественскому и Сретенскому бульварам до проспекта Академика Сахарова, скандировали следующие лозунги: "Интернет не запретить, лучше Думу распустить!", "Свобода слова везде и всегда!", "Запрещаем запрещать!", "Россия без Путина, интернет без буржуев!", "Нет цензуре!", "Интернет не посадишь, программист не террорист!", "Нет Роскомнадзору!".

Многие молодые участники митинга пришли в футболках с символикой оппозиционера Алексея Навального.