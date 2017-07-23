В аэропорту Лондона арестован пассажир, который пытался выйти из самолета

Пассажир самолета компании Wizz Air, который летел рейсом № W6 1005 из польского города Катовице в Лондон, был арестован в аэропорту Лутон: он пытался открыть дверь воздушного судна по время полета.

Об этом инцидента, происшедшем в минувшую субботу, пишет в воскресенье, 23 июля, британский таблоид The Daily Mail.

Полиция графства Бэдфордшир сообщает, что задержанный госпитализирован с мелкими травмами и будет затем передан следователям для допроса.

Дэвид Сэлон, летевший тем же рейсом, рассказал журналистам, что этот пассажир прошел по салону самолета и сел рядом с экстренным выходом, расположенным возле крыла. Внезапно он перегнулся через соседнее сидение и попытался открыть дверь, напугав соседку.

Дебошира остановили "три крупных поляка", сидевшие за ним. Они скрутили нарушителя, уложили его на пол и сели сверху.