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В мире

Белый дом: Трамп поддержит ужесточение санкций в отношении России

время публикации: 19:45 | последнее обновление: 20:17 блог версия для печати фото
Белый дом: Трамп поддержит ужесточение санкций в отношении России

Белый дом сообщает, что президент США Дональд Трамп намерен одобрить законопроект, ужесточающий санкции в отношении России и ограничивающий его полномочия в отношении этих мер.

Об этом пишет в воскресенье, 23 июля, газета The New York Post со ссылкой на заявление вновь назначенного пресс-секретаря Белого дома Сары Хаккаби Сандерс, сделанное в интервью программе This Week телеканала ABC News.

"Администрация поддерживает жесткую позицию в отношении России, и, в особенности, в том, что касается введения этих санкций. Проект закона был написан плохо, но мы Белый дом в сотрудничестве с Сенатом его доработали и внесли необходимые изменения", – приводит издание слова Сандерс.

Впрочем, глава Департамента коммуникаций Энтони Скарамуччи озвучил иную позицию, заявив в интервью FOX News, что президент, который стремится к "деэскалации, поскольку история с Россией слишком раздута", пока не принял решения под данному вопросу.

Евросоюз, со своей стороны, назвал данный законопроект односторонними действиями Вашингтона. ЕС полагает, что принятие этого закона может привести к масштабным и непредвиденным последствиям.

Ранее в этот день сообщалось, что представители обеих партий в Конгрессе США пришли к соглашению по поводу законопроекта, позволяющего ввести новые санкции в отношении России, Ирана и КНДР. Законопроект также сильно ограничит возможность президента США Дональда Трампа снять антироссийские санкции.

В рамках этого билля, Трамп будет вынужден представлять на рассмотрение Конгресса любые инициативы, призванные "значительно изменить" политику США в отношении России. Речь идет в частности об ослаблении санкций или возвращении конфискованной недвижимости российских дипломатов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Напомним, недавно замглавы российского МИДа Сергей Рябков после встречи в Вашингтоне с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томасом Шенноном заявил, что конфликт между Москвой и Вашингтоном по вопросу двух конфискованных в США российских дипломатических территорий близок к разрешению.

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