СМИ: в Германии заявили о возможном осложнении отношений с Россией из-за поставок в Крым немецких турбин

Представитель германского МИДа заявил, что из-за поставок Россией в Крым турбин немецкой компании Siemens отношения между Берлином и Москвой могут ухудшиться, сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на немецкие СМИ.

По словам сотрудника немецкого МИДа, имя которого не называют, Берлин предупреждал Москву о недопустимости нарушения санкций, под которые попадает поставка на аннексированный полуостров оборудования из Германии.

Напомним, российское предприятие "Технопромэкспорт", купившее у немецкой компании Siemens четыре газовые турбины, якобы для установки в Тюмени. На прошлой неделе руководство Siemens заявило, что две из четырех турбин были были доставлены в Крым против воли и без ведома руководства компании. 12 июля концерн Siemens подал судебный иск против "Технопромэкспорта", требуя вернуть турбины в пункт назначения оборудования – город Тамань.

Несколькими днями позже источники информационного агентства Reuters сообщили, что в порт Феодосии были доставлены две новые газовые турбины – предположительно, немецкой компании Siemens. Источники информационного агентства не располагают подтверждением того, что доставленные в Феодосию турбины действительно произведены концерном Siemens, однако утверждают, что форма и размер турбин подходят под описание германских турбин.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков неоднократно утверждал, что турбины для Крыма произведены в России.

Напомним, 19 июня Совет ЕС продлил еще на один год, до 23 июня 2018 года, санкции в отношении Крыма "в связи с незаконной аннексией Крыма и Севастополя Россией".

Утвержденные Евросоюзом ограничения распространяются на граждан и на компании стран ЕС. В частности, под санкции попадает импорт из Евросоюза энергетического оборудования.

Санкции в отношении Крыма были введены Евросоюзом после аннексии полуострова Россией в марте 2014 года.





