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В мире

Умер первый советский миллионер Артем Тарасов

время публикации: 14:53 | последнее обновление: 14:54 блог версия для печати фото
Артем Тарасов

В воскресенье, 23 июля, стало известно о смерти первого советского легального миллионера Артема Тарасова. Предприниматель ушел из жизни в возрасте 67 лет. Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил Игорь Яковлев, пресс-секретарь партии "Яблоко", в ряды которой Тарасов вступил в прошлом году.

По словам Яковлева, информацию о смерти бизнесмена подтвердила его помощница. Он добавил, что о причине смерти, дате и месте прощания семья Тарасова сообщит в понедельник, 24 июля.

Тарасов родился 4 июля 1950 года в семье Москве в семье фотожурналиста Михаила Тарасова и доктора биологических наук Людмилы Алексеевой. В 1972 году он окончил Московский горный институт, а в 1992 году бизнес-школу Пенсильванского университета США Wharton School.

В 1990 году Тарасов короткое время был президентом Инновационного центра при Совете Министров РСФСР. В годы перестройки он занимал пост вице-президента Союза объединенных кооперативов СССР и одновременно работал генеральным директором внешнеэкономической ассоциации "Исток". Тарасов приобрел известность в СССР и за границей как первый легальный советский миллионер. Предпринимателю по решению возглавляемого им тогда кооператива "Техника" в 1989 году выписали зарплату в размере трех миллионов рублей.

В начале 1991 года бизнесмен эмигрировал в Лондон, затем вернулся на родину. В 1993-1996 годах Тарасов был депутатом Госдумы. А в 1996 году выдвигался кандидатом в президенты России, однако, не был зарегистрирован избиркомом и не участвовал в выборах. Бизнесмен являлся председателем совета директоров созданного им ООО "Институт Инноваций".

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