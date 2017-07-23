Известный в Венесуэле скрипач пострадал в беспорядках

Венесуэльский скрипач Вилли Артега, который стал известным благодаря участию в антиправительственных протестах в стране, пострадал во время недавних жестоких столкновений в Каракасе. Об этом в воскресенье, 23 июля, сообщает BBC.

"Резиновые пули не остановят нас", - написал Артега в Twitter, разместив свое видео с опухшим, перевязанным лицом. Позже музыкант был снят, когда он играл на скрипке на своей больничной койке.

Артега представляет себя как члена "Сопротивления" (La Resistencia), массового молодежного движения, которое возглавило антиправительственные протесты.

Он стал известным в стране после того, как в мае появилась видеозапись, на которой музыкант плачет из-за того, что полицейские якобы разбили его скрипку.

В июне он отправился в Нью-Йорк, чтобы принять участие в зарубежных антиправительственных демонстрациях, и даже был приглашен в Конгресс США.

Известно, что Артега был членом оркестра El Sistema, созданного экс-президентов Венесуэлы Уго Чавесом, чтобы вдохновлять и воспитывать малообеспеченную молодежь страны.

Напомним, в минувшую пятницу, 21 июля, миллионы жителей Венесуэлы присоединились к всеобщей забастовке, объявленной оппозицией для оказания давления на президента страны Николоса Мадуро. Они требуют отмены выборов в Национальную конституционную ассамблею, которые должны состояться 30 июля.

В результате столкновений погибли три человека. Более 300 участников демонстраций были арестованы. Всего с апреля этого года, когда усилились акции протеста, погибли почти 100 человек по всей стране.

В воскресенье, 23 июля, оппозиция в Венесуэле объявила новую двухдневную забастовку, которая пройдет на этой неделе в среду и четверг. Кроме того, начиная с понедельника в стране вновь пройдут массовые демонстрации.