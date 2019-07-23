Бывший мэр Лондона возглавит новое правительство Великобритании

Борис Джонсон, бывший глава МИД Великобритании и экс-мэр Лондона, известный своей экстравагантностью сторонник "брекзита", одержал победу на выборах главы Консервативной партии и возглавит в результате правительство Соединенного Королевства.

Джонсон пообещал избирателям достичь соглашения по выходу Соединенного Королевства из ЕС не позже 31 октября текущего года. Остальные претенденты, включая нынешнего главу МИД Джереми Ханта, были готовы покинуть европейский альянс без сделки.

Отметим, что Brexit, за который в ходе референдума проголосовали 52% британцев против 48%, грозит обвалом финансовых рынков и потрясениями в мировой экономике. Карикатуристы, как правило, изображают этот шаг в виде падения в пропасть.

План выхода Великобритании из ЕС был одобрен 6 июля: он предусматривает так называемый "мягкий" вариант: создание зоны свободной торговли с ЕС для промышленных и сельскохозяйственных товаров и сохранение таможенных стандартов союза на британских границах.

Противники этой стратегии, в числе которых оказался глава МИД Борис Джонсон, полагают, что подобные условия поставят в Лондон в зависимое положение по отношению к Евросоюзу и лишат Великобританию возможности влиять на решения, принимаемые в Брюсселе.

Ряд политиков из числа нынешнего руководства страны уже заявили, что намерены уйти в отставку: Джонсон известен своими резкими неполиткорректными высказываниями по актуальным проблемам современности.

В своей еженедельной колонке для издания The Telegraph в августе прошлого года он сравнил мусульманских женщин, носящих паранджу, с почтовыми ящиками и грабителями банков.

Ранее в этом месяце он столкнулся с новыми обвинениями в исламофобии после того, как журналисты обнародовали его текст от 2007 года, где Джонсон утверждал: мусульманские страны отстают от западного мира на столетия, и виной тому – ислам.

Он также высказал предположение, что откровенная неприязнь Барака Обамы к его стране обусловлена африканскими корнями президента США.





