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В Венгрии ищут владельцев коллекции монет, найденной под домом в бывшем гетто

время публикации: 08:09 | последнее обновление: 08:37 блог версия для печати фото
Золотая монета в 4 дуката императора Австро-Венгрии Франца-Иосифа I
Прибытие венгерских евреев в Освенцим, 1944 год
Серебряная монета римской провинции Паннония

В феврале 2019 года владельцы одного из домов в стоящем на берегу озера Балатон венгерском городке Кестхей, ранее находившегося на территории еврейского гетто, во время ремонта в подвале нашли уникальную коллекцию золотых и серебряных монет.

2776 монет, половина из которых – античные, по большей части – относящихся к Паннонии, а вторая половина – европейские монеты, в основном - 17-19 веков, и монеты европейских колоний.

Судя по всему, коллекция была спрятана бывшим жителем дома в 1944 году. В мае того года 829 евреев Кестхея были насильно переселены на территорию гетто, а два месяца спустя отправлены в лагерь смерти Освенцим. Выжили только 64 человека.

Гравировка на найденных вместе с монетами украшениях позволила определить, что коллекция принадлежала одному из членов жившей в городке семьи Поллак-Розенберг, однако, насколько известно, все ее представители погибли в Холокосте.

Как сообщают венгерские и французские СМИ, на текущий момент коллекция экспонируется в городском музее Кестхея, сотрудники которого сканируют монеты и, параллельно, занимаются генеалогическими изысканиями, пытаясь установить законных наследников семьи Поллак-Розенберг. В случае, если поиск окажется неудачным, коллекция отойдет государству.

По состоянию на 1941 год в Венгрии жили 800 тысяч евреев, из которых к окончанию войны выжили только 200 тысяч человек. В период с 15 мая по 9 июля было депортировано 437 402 евреев, все из которых, за исключением 15 000 человек, были отправлены в Освенцим.



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