Рождение "полуягненка-получеловека" в Южной Африке вызвало панику

Недавно в социальных сетях широко разошлась фотография "полуягненка-получеловека", появившегося на свет в Южной Африке. Сообщалось также, что рождение необычного существа вызвало панику на ферме. Пошли слухи о том, что было совершено "черное колдовство" и ферма отныне проклята.

Как сообщает сайт IOL, департамент развития сельского хозяйства и аграрных реформ Восточно-Капской провинции подтвердил, что фотография подлинная: это существо родилось мертвым в Леди Фрере.

Однако директор ветеринарной службы Любабало Мрвеби пояснил, что, хотя это существо и похоже не человека, оно не имеет никакого отношения к человеческому роду.

По словам доктора Мрвеби, речь идет о мертворожденном ягненке овцы, которая на раннем сроке беременности заразилась лихорадкой Рифт-Валли. Глава ветеринарной службы напомнил, что у человека 23 пары хромосом, а у овец – 28, а потому рождение "полуягненка-получеловека" невозможно.

