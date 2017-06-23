Аваков: около 500 украинских военнослужащих, воевавших в Донбассе, покончили с собой

На Украине по состоянию на начало июня текущего года зарегистрировано около 500 случаев самоубийств участников боевых действий в зоне конфликта в Донецкой и Луганской областях. Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в социальной сети Facebook.

"По данным военной прокуратуры, на начало июня 2017 зарегистрировано около 500 случаев самоубийств участников антитеррористической операции после возвращения из зоны боевых действий", – цитирует сообщение агентство УНИАН.

По словам Авакова, 90-95% участников боевых действий впоследствии имеют медицинские (связанные с нервной системой) и социальные проблемы, примерно у трети из них диагностируется посттравматический синдром, результатом которого нередко бывают самоубийства. Это является общепризнанным международным стандартом по военным конфликтам.

Глава МВД Украины также пишет, что, по данным Международного правозащитного центра "Ла страда Украина", в 2015 году количество обращений членов семей участников АТО с жалобами на бытовое насилие увеличилось в восемь раз.

При этом с точки зрения наличия посттравматического синдрома необходимо учитывать сотни тысяч вынужденно перемещенных лиц и тех, кто остается в зоне боевых действий. Таким образом, в группе риска находится очень большое количество людей.