В московской канализации погибли пять рабочих

В канализационном колодце на западе Москвы в четверг, 22 июня, погибли пять рабочих. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета России по Москве Юлия Иванова, в канализационном люке на улице Боженко (район Кунцево), были обнаружены мертвыми пять мужчин, которые скончались при выполнении работ по откачиванию жидкости в канализационном коллекторе.

"По предварительным данным, смерть наступила в результате отравления газами и летучими компонентами, которые выделяются в канализации", – сказала Иванова.

По факту гибели людей возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ).

"Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств происшедшего. В рамках расследования уголовного дела следствие даст правовую оценку действиям должностных лиц обслуживающей организации", – добавила представитель СК.