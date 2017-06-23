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Израиль передал Филиппинам предметы первой необходимости для жителей Марави

время публикации: 09:49 | последнее обновление: 09:49 блог версия для печати фото
Израиль передал Филиппинам предметы первой необходимости для жителей Марави

Посольство Израиля в Маниле передало Красному кресту Филиппин предметы первой необходимости, медикаменты и продукты для оказания помощи жителям города Марави.

Стоимость пакета помощи составила 1 миллион долларов.

По словам израильского посла Эфраима Бен-Матитиягу, премьер-министр и министр иностранных дел Биньямин Нетаниягу распорядился оказать посильную помощь жителям города, ставшего зоной боев с террористами "Исламского госдуарства".

Среди прочего, Израиль передал Филиппинам аспирационные аппараты, портативные ингаляторы, приборы для ЭКГ, допплерометры, пульоксиметры, баллоны с кислородом, наборы первой медицинской помощи, медикаменты и т.д.

Напомним, что город Марави на острове Минданао был захвачен несколько недель назад группой боевиков "Исламского государства", насчитывавшей до 500 человек.

В ходе боев между боевиками и правительственными войсками значительная часть города с населением в 200 тысяч человек была разрушена. Многие жители погибли или получили ранения.

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