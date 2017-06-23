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В мире

Тереза Мэй предложила разрешить гражданам стран ЕС остаться в Великобритании после Brexit

время публикации: 03:49 | последнее обновление: 03:54 блог версия для печати фото
Тереза Мэй предложила разрешить гражданам стран ЕС остаться в Великобритании после Brexit

Глава правительства Великобритании Тереза Мэй на встрече с лидерами стран Европейского союза выразила готовность предоставить всем гражданам стран ЕС, прожившим в Соединенном Королевстве не менее пяти лет, постоянный вид на жительство.

Этот статус позволит этим лицам после выхода Великобритании из Евросоюза продолжать жить в стране и пользоваться государственными услугами образования и здравоохранения, а также социальными льготами, отмечает новостная служба BBC.

Вместе с тем, Мэй поставила условие, согласно которому такие же права должны быть предоставлены британским гражданам, проживающим в странах ЕС.

По словам Мэй, ее предложение дает некоторую определенность 3 миллионам европейцев, которые уже построили карьеру в Великобритании и обзавелись семьей.

На сегодняшний день на территории Великобритании проживают около 3,2 млн европейских граждан, а в других 27 странах ЕС – 1,2 млн британцев.

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