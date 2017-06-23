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В мире

ЦИК РФ напомнил, что Навальный не обладает "пассивным избирательным правом"

время публикации: 17:52 | последнее обновление: 18:06 блог версия для печати фото
ЦИК РФ напомнил, что Навальный не обладает "пассивным избирательным правом"

Центризбирком России заявил, что выборы президента будут назначены в декабре этого года, поэтому действия оппозиционера Алексея Навального по организации штабов для его поддержки находятся вне регулирования законодательства о выборах, сообщает Интерфакс.

"В настоящее время никакой официальной избирательной кампании по выборам президента РФ не проводится. Очередные выборы президента должны состояться в марте 2018 года. Решение о назначении данных выборов должно быть принято в декабре 2017 года. Таким образом, официальное выдвижение кандидатов будет возможно с декабря этого года и только после опубликования соответствующего постановления Совета Федерации", - цитирует агентство сообщение Центризбиркома.

"Учитывая вышеизложенное, действия по организации штабов для поддержки "кандидата" Навального находится за рамками официальной избирательной кампании по выборам президента РФ и вне регулирования законодательства о выборах", - отмечается в сообщении.

Также ЦИК указывает, что Навальный осужден по ч.3 ст.33, ч.4 ст.160 УК РФ на пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком год и пять месяцев, причем этот приговор вступил в силу. Следовательно, утверждается в сообщении ЦИК, в настоящее время Навальный не обладает "пассивным избирательным правом".



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